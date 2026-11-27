Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, 85 yaşındaki dedesinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin "taksirle öldürme" suçundan yargılanan sürücü Emre T., 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunda, Seyitgazi ilçesinin Kesenler ve Yeşiltepe mahalleleri arasında meydana geldi. Afyonkarahisar istikametinde ilerleyen Emre T. idaresindeki 26 B 1571 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İ.H.Y. yönetimindeki 07 BZJ 429 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 26 B 1571 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan sürücünün 85 yaşındaki dedesi İsmail T. hayatını kaybederken, sürücüler Emre T. ve İ.H.Y. ile yolcular H.Y., C.Y. ve E.Y. yaralandı.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık Emre T. ile avukatı katıldı. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, kazada yaşamını yitiren kişinin müvekkilinin dedesi olduğunu dile getirerek Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan ceza verilmemesine ilişkin düzenlemeden yararlanmak istediklerini belirtti. Avukat, kazada müvekkilinin köprücük kemiğinin de kırıldığını ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nde platin takıldığını aktararak karşı tarafın maddi zararının sigorta şirketince ödendiğini, araç göstergelerinin aşırı hız yapılmadığını ortaya koyduğunu savundu ve beraat talebinde bulundu.

"Kimse dedesini kaybetmek istemez"

Son sözü sorulan sanık Emre T., mahkeme heyetine "Tamamen istenmeyen bir kazaydı. Çok üzücü bir olay. Ben bu kazada dedemi kaybettim. Kimse dedesini kaybetmek istemez. Adalete güveniyorum" dedi.

İyi hal indirimiyle 5 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti kararını açıklayarak sanık Emre T.'ye "taksirle öldürme" suçundan, kusur durumunu ve ortaya çıkan sonuçları göz önünde bulundurarak ilk olarak 6 yıl hapis cezası verdi. Heyet, iyi hal indirimiyle cezayı 5 yıl hapse indirdi.