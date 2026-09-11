Eskişehir'de mermi sıralama görüntülerine adli soruşturma başlatıldı

Eskişehir'de sosyal medyada gündeme gelen bir kamu görevlisinin makam odasında mermileri sıraladığı görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, söz konusu görüntülerin eski tarihli olduğu ve ilgili kamu görevlisinin görev yaptığı dönemde iş yerinde çekildiği belirlendi. Görüntüler üzerine gerçekleştirilen incelemeler ve elde edilen bilgiler doğrultusunda, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.