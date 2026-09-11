Eskişehir'de mermi sıralama görüntülerine adli soruşturma başlatıldı
Eskişehir'de sosyal medyada gündeme gelen bir kamu görevlisinin makam odasında mermileri sıraladığı görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı. Görüntülerin eski tarihli olduğu belirlenirken, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan adli soruşturma açıldığı bildirildi.
Eskişehir'de sosyal medyada gündeme gelen bir kamu görevlisinin makam odasında mermileri sıraladığı görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda, söz konusu görüntülerin eski tarihli olduğu ve ilgili kamu görevlisinin görev yaptığı dönemde iş yerinde çekildiği belirlendi. Görüntüler üzerine gerçekleştirilen incelemeler ve elde edilen bilgiler doğrultusunda, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Eskişehir'de mermi sıralama görüntülerine adli soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?