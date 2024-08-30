Eskişehir'de Arkadaşı Tarafından Mezarlıkta Vurulan Şahıs Yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Arkadaşı Tarafından Mezarlıkta Vurulan Şahıs Yaralandı

Eskişehir\'de Arkadaşı Tarafından Mezarlıkta Vurulan Şahıs Yaralandı

Eskişehir'de Muhammed T. ile arkadaşları arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tartışma sonucunda Muhammed T., arkadaşı tarafından bacağından vuruldu. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, olayla ilgisi olduğu belirlenen şahıslar gözaltına alındı.

30.08.2024 03:32
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Eskişehir'de tartışma yaşadığı arkadaşı tarafından mezarlıkta silahla bacağından vurulan şahıs yaralandı.

Odunpazarı İlçesi Porsuk Bulvarı üzerinde başlayan olayda, Muhammed T. ile arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Daha sonra araçla Dede Mahallesi'nde bulunan Odunpazarı Mezarlığı'na giden grup arasındaki tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda Muhammed T., arkadaşı tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Yaralı halde Dede Mahallesi'ndeki evine kadar giden Muhammed T., yakınları tarafından durumun ihbar edilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda olayla ilgisi bulunduğu belirlenen şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Arkadaşı Tarafından Mezarlıkta Vurulan Şahıs Yaralandı - Son Dakika

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