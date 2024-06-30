Eskişehir'de Millet Bahçesi ve Dede Korkut Parklarında Kimlik Sorgusu Yapıldı

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Eskişehir'de polis ekiplerince Millet Bahçesi ve Dede Korkut Parklarında şüphelilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada 33 şahsa kimlik sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince halkın huzur ve güvenini sağlamak için çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede, 29 Haziran 2024 tarihinde Millet Bahçesi ve Dede Korkut Parklarında farklı saatlerde şüphelilere yönelik uygulama yapıldı. Çalışmalar sonucunda ekiplerce 33 şahsa kimlik sorgusu yapıldı. Yetkililer, uygulamaların devam ettiğini açıkladı. - ESKİŞEHİR