Eskişehir'de Minibüs Motosiklete Çarptı - Son Dakika
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Eskişehir'de Minibüs Motosiklete Çarptı

Eskişehir\'de Minibüs Motosiklete Çarptı
15.07.2026 16:05
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Eskişehir'de U dönüşü yapan minibüs, motosiklete çarparak sürücüsünü hafif yaraladı.

Eskişehir'de cadde üzerinde U dönüşü yapmaya çalışan minibüsün motosiklete çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, cadde üzerinde U dönüşü yapmaya çalışan minibüsün önünden geçmeye çalışan motosiklet görünüyor. Şoförün hamle yapması ile minibüs motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Minibüs Motosiklete Çarptı - Son Dakika

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