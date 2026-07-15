Eskişehir\'de Minibüs Motosiklete Çarptı

Eskişehir'de cadde üzerinde U dönüşü yapmaya çalışan minibüsün motosiklete çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Odunpazarı ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, cadde üzerinde U dönüşü yapmaya çalışan minibüsün önünden geçmeye çalışan motosiklet görünüyor. Şoförün hamle yapması ile minibüs motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. - ESKİŞEHİR
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