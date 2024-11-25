Eskişehir'de bir minibüste çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Beylikova İlçesi'nde park halindeki bir minibüste yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken, minibüs küle döndü.
Ekipler, yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Minibüs Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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