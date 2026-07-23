Eskişehir'de Motosiklet Sürücüsüne 202 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Eskişehir'de Motosiklet Sürücüsüne 202 Bin TL Ceza

23.07.2026 11:37
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Bekçiye çarpan motosiklet sürücüsüne 202 bin 500 TL ceza kesildi, adli işlemler devam ediyor.

Eskişehir'de 3 gün önce bekçiye çarptıktan sonra hastaneye gidip düştüm diyen sürücü, 202 bin 500 TL ceza uygulanırken, şahsın savcılık adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Mahir Sokak üzerinde meydana gelmişti. Bölgede görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi R.Ü., sokak üzerinden geçen 26 AKV 774 plakalı motosikleti kontrol etmek için 'dur' ihtarında bulundu.

İhtara uymayan sürücü, bekçiye çarptıktan sonra kendisi de yaralandı. Ayak bileğinden yaralandığı öğrenilen bekçi R.Ü., ambulansın gelmesi beklenmeden bölgedeki Yunus ekipleri tarafından hızla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan sürücü 'Düştüm' diyerek tedavi amacı ile hastaneye başvurdu.

Polisin çalışması sonucunda motosiklet sürücüsü 27 yaşındaki Taha C.A. yakalandı ve hakkında 202 bin 500 lira idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan şahsın adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

"Copunu çekti, ben o sırada tedirgin oldum"

Bu arada motosiklet sürücüsü Taha C.A. polise verdiği ifadesinde ise yaşadıklarını anlattı. Sürücü, "Motosiklette tek başıma yaklaşık 35 kilometre hız ile seyir halindeyken yolun kenarından yola doğru birden 2 bekçi görevlisi önüme doğru çıktılar, ikisi birden kollarını açarak beklediler. Ben motosikletimin hızını iyice yavaşlattım. Durmak üzereyken bekçilerden eşgalini tarif edemeyeceğim birisi copunu çekti, ben o sırada tedirgin oldum, korktum ve motosikletimin direksiyonunu kırdım. Cop çeken bekçi copu bana doğru salladı ve motosikletimin aynasına çarptı, oradan da sekerek benim sağ çene altıma çarptı. Motosikletimde herhangi bir zarar yoktur. Ben iyice korktum ve hemen arka mahallede bulunan ikametime kaçarak gittim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben kesinlikle motosikletimi bekçi görevlilerinin üzerine sürmedim, kasti hareketlerde bulunmadım. Bekçilere çarpmadım, kaçıp gitmem korktuğum içindir. Bu olayda ben çenemden yaralandığım için cop ile bana vuran eşgalini tarif edemeyeceğim bekçiden davacı ve şikayetçiyim" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Motosiklet Sürücüsüne 202 Bin TL Ceza - Son Dakika

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