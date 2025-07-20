Eskişehir'de Nehirde İki Çocuk Kayboldu

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde serinlemek için Sakarya Nehri'ne giren iki çocuk suda kayboldu.

Olay, Sakarya Nehri'nin Sarıcakaya kısmında kalan bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için bölgede nehre giren ve isimleri henüz öğrenilemeyen 15-16 yaşlarındaki iki erkek çocuğu bir süre sonra suda kayboldu. Durumu fark eden çevre sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çocukların bulunması için başlattıkları çalışma devam ediyor. - ESKİŞEHİR