Eskişehir\'de Okul Çevrelerinde Denetim Yapıldı

ABD'de polis, kendisine saldıran 15 yaşındaki otistik çocuğu öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri'nde, 15 yaşındaki otistik bir çocuk, elinde kesici bir bahçe aleti ile polise doğru koşunca polis tarafından vurularak öldürüldü. Olay, San Bernardino ilçesindeki Apple Valley'de meydana geldi. Polis, çocuğun aile üyelerine saldırdığı ve zarar verdiği ihbarı üzerine eve gitti. Polis memurunun, çocuğa 'geri çekil' uyarısında bulunduğu, ancak uyarıya rağmen çocuğun polise doğru koşmaya devam ettiği belirtildi.