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Eskişehir'de Okul Servis Araçları Denetlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de Okul Servis Araçları Denetlendi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 76 okul servis aracı kontrol edildi ve herhangi bir kusur tespit edilmedi. Ayrıca, okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.

Eskişehir\'de Okul Servis Araçları Denetlendi
02.01.2024 - 12:30,
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince okul servis araçlarına yönelik yürütülen denetimlerde araç ve şoförlerinde herhangi bir kusura rastlanmadı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından jandarma sorumluluk bölgesinde 25-29 Aralık tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 76 okul servis aracı kontrol edilirken, sürücü ve araçlarda herhangi bir kusur tespit edilmedi. Yapılan kontrollerde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 23 adet Güvenli Servis Kullanım Kartı dağıtıldı.

Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildiği bilgisi paylaşıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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