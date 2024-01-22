Eskişehir\'de Okul Servisleri Denetlendi

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin trafik denetiminde 42 adet okul servisi kontrol edildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından jandarma sorumluluk bölgesinde 15 Ocak ile 19 Ocak tarihleri arasında okul servislerine yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 42 adet okul servis aracı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 28 adet güvenli servis kullanım kartı dağıtıldı.

Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR