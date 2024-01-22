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Eskişehir'de Okul Servisleri Denetlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de Okul Servisleri Denetlendi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okul servislerine yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 42 adet okul servis aracı kontrol edildi ve güvenli servis kullanım kartları dağıtıldı. Ayrıca, okul servis şoförleri ve rehber personeline trafik eğitimleri verildi.

Eskişehir\'de Okul Servisleri Denetlendi
22.01.2024 - 13:08,
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Eskişehir'de jandarma ekiplerinin trafik denetiminde 42 adet okul servisi kontrol edildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından jandarma sorumluluk bölgesinde 15 Ocak ile 19 Ocak tarihleri arasında okul servislerine yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 42 adet okul servis aracı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 28 adet güvenli servis kullanım kartı dağıtıldı.

Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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