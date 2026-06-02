Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim
Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim

02.06.2026 09:56
Eskişehir'de polis ve jandarma, okul servislerini ve çevresindeki mekanları denetledi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 ayda 422 servis aracı ile okul çevrelerindeki 2 bin 67 mekan denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin okul servislerine yönelik ve okul çevrelerinde denetimleri sürüyor. Bu kapsamda, mayıs ayı boyunca çalışma yapıldı. Ekipler tarafından 2 bin 67 servis aracı ve şoförü denetlendi. Kusur tespit edilen 16 araç ve şoför hakkında işlem uygulandı. Okul çevrelerinde ise 286 kahvehane, 565 market/tekel, 35 oyun salonu ve bin 181 park/bahçe olmak üzere 2 bin 67 farklı mekan kontrol edildi. Çalışmalar sırasında 3 bin 190 şahsa da kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Jandarma, Polis, Yaşam, Son Dakika

