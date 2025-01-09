Eskişehir'de bir oto boya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü.
Odunpazarı İlçesi Emek Mahallesi Venüs Sokak'ta bulunan bir oto boya atölyesinde gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın büyümeden söndürüldü.
İlk belirlemelere göre; sobadan çıkan yangında, küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Oto Atölyesindeki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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