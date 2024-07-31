Eskişehir'de Otobüs Durağında Cinsel Taciz Şüphelisi Gözaltına Alındı

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Eskişehir'de bir otobüs durağında uygunsuz hareketler sergilediği gerekçesiyle gözaltına alınan 20 yaşındaki şahıs, 'Cinsel Taciz' suçundan adliyeye sevk edildi.

Odunpazarı İlçesi Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir otobüs durağında yanında yaşlı bir kadın varken uygunsuz hareketler sergilediği esnada bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen şahıs hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, otobüs durağında uygunsuz tavırlar sergileyen 20 yaşındaki Murat K. gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Murat K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Cinsel Taciz' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR