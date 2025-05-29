Eskişehir’de Otomobil Refüje Çarptı, Sürücü Kaçtı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje dalarak aydınlatma direğine ve ağaca çarptı. Araçta yolcu olarak bulunan 2 kadın yaralanırken, sürücü kaza mahallinden yaya olarak firar etti.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Batıkent Mahallesi Orgeneral Kıvrıkoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yüksek hızla seyir halinde olan 26 BM 991 plakalı otomobil, sürücüsü B.A., isimli erkek şahsın ıslak zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüjde bulunan aydınlatma direğine ve ağaca çarptı. Yaşanan çarpışma sonucunda aydınlatma direği yamulurken, ağaç devrildi. Kaza sırasında otomobilde yolcu olarak bulunan P.Ö. ve C.G. isimli 2 kadın şahıs yaralandı. Sürücü, kazanın ardından yaralıları ve otomobili bırakıp yaya olarak olay yerinden firar etti. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören ve yaralıların yardımına koşan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan P.Ö. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, C.G. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"Otomobil sürücüsü koşarak kaçtı"

Kaza anına şahit olan çevre sakini Yavuz Kıran, "Belediye yolu ıslattı. Çocuk süratli geliyordu. Virajı alamadı, birden buraya girdi. Ondan sonra, ben balkondan bir bağrışma duydum. Aşağıya inip baktım, o çocuk da kaçtı. Beyaz tişörtlüydü. Koşarak kaçtı" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR