Eskişehir\'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı, 2 Kişi Yaralandı

Eskişehir'de otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılara, bölgeden geçen düğün konvoyunda bulunan vatandaşlar yardım etti.
Odunpzarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde, F.K. idaresindeki 03 YB 483 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda 100 metre sürüklendikten sonra şarampole yuvarlandı. O esnada caddeden geçen düğün konvoyundaki araçlar durarak şarampole yuvarlanan otomobilde bulunanların yardımına koştu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada yaralanan sürücü F.K. ile yolcu E.G., sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR
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