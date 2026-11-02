Eskişehir\'de otomobilin motorunda çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü

Eskişehir'de seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası büyümeden kontrol altına aldı.

Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi Kartopu Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden araç sürücüsü, otomobilini güvenli bir şekilde sağa çekerek durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, müdahalede bulunarak dumanlara ve başlayan alevlere yangın büyümeden müdahale etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevreye sıçramadan söndürülürken, otomobilin motor bölümünde maddi hasar meydana geldi.