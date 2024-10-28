Eskişehir\'de Park Denetimleri

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Eskişehir'de polis ekiplerince parklarda ve bahçelerde yapılan denetimlerde 378 şahıs ve 78 araç kontrol edilirken, hapis cezası olan 1 kişi yakalandı. Ayrıca denetimlerde 1 adet silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki parklarda ve bahçelerde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 378 şahıs ve 78 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 'Hırsızlık' suçundan 9 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu belirlenen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca denetimlerde, 1 adet tabanca, 5 adet fişek ve 8,93 gram bonzai ele geçirildi. - ESKİŞEHİR