Eskişehir'de Park Tartışması Silahlı Kavgaya Döndü - Son Dakika
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Eskişehir'de Park Tartışması Silahlı Kavgaya Döndü

Eskişehir\'de Park Tartışması Silahlı Kavgaya Döndü
06.07.2026 01:01
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Çifteler'de iki komşu arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü; 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde iki komşu arasında çıkan hurdacı aracı park etme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kurşunların hedefi olan komşu ağır yaralanırken, sokaktan geçen 12 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk da bacağından vuruldu.

Olay, Çifteler ilçesinde Erbap Mahallesi Güler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında önceden husumet bulunan iki komşu arasında, hurda aracını park mevzusundan dolayı tartışma çıktı. Kavga sırasında taraflardan biri, evinden aldığı silahı ile tartıştığı komşusu C.A'ya ateş açtı. Vurulan C.A., karın bölgesinden yaralandı. Seken kurşunlardan biri ise o sırada sokaktan geçen Suriye uyruklu 12 yaşındaki M.B'ye bacağına isabet etti. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, C.A.'nın ise durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kavgaya taraf A.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Çifteler, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Park Tartışması Silahlı Kavgaya Döndü - Son Dakika

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