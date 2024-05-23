Eskişehir\'de Parklarda Şüpheli Şahıslara Yönelik Çalışma

3.Sayfa

Eskişehir'de polis ekiplerince kent merkezindeki parklarda şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 46 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün saat 21.00 - 23.00 saatleri arasında halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla çalışma yapıldı. Kanlıkavak, Millet Bahçesi ve Dedekorkut parklarında şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, 46 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR