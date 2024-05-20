Eskişehir'de Parklarda Şüpheli Şahıslara Yönelik Şok Uygulama - Son Dakika
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Eskişehir'de Parklarda Şüpheli Şahıslara Yönelik Şok Uygulama

Eskişehir\'de Parklarda Şüpheli Şahıslara Yönelik Şok Uygulama

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte vatandaşların yoğunluk oluşturduğu parklarda şüpheli şahıslara yönelik şok uygulama gerçekleştirdi. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Yaya Devriye Timleri tarafından Kanlıkavak, Millet Bahçesi ve Dede Korkut parklarında yapılan uygulamada 52 şahıs sorgulandı.

20.05.2024 11:12
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte vatandaşların yoğunluk oluşturduğu parklarda şüpheli şahıslara yönelik şok uygulama yapıldı.

Eskişehir'de gece 23.00-00.00 saatleri arasında Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Yaya Devriye Timleri ekiplerince Kanlıkavak, Millet Bahçesi ve Dede Korkut parklarında şüphelilere yönelik şok uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada 52 şahıs sorgulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Parklarda Şüpheli Şahıslara Yönelik Şok Uygulama - Son Dakika
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