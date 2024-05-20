Eskişehir\'de Parklarda Şüpheli Şahıslara Yönelik Şok Uygulama

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte vatandaşların yoğunluk oluşturduğu parklarda şüpheli şahıslara yönelik şok uygulama yapıldı.
Eskişehir'de gece 23.00-00.00 saatleri arasında Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Yaya Devriye Timleri ekiplerince Kanlıkavak, Millet Bahçesi ve Dede Korkut parklarında şüphelilere yönelik şok uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada 52 şahıs sorgulandı. - ESKİŞEHİR
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