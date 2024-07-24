Eskişehir\'de Polis Ekipleri Evlere Uyarıcı Etiket Yapıştırdı

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Eskişehir'de polis ekipleri, evden hırsızlık ve dolandırıcılık konularıyla ilgili bina giriş kapılarına uyarıcı etiketler yapıştırdı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince suç oluşmadan önce önleyici polislik kapsamında bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda, Gökmeydan ve 71 Evler Mahalle muhtarları ile bir araya gelindi. Hırsızlık ve dolandırıcılık konularında vatandaşları bilgilendirme amacıyla Uluönder, Şirintepe, Esentepe, Sütlüce Mahallelerinde 92 binanın giriş kapısına uyarıcı etiket yapıştırıldı. - ESKİŞEHİR