Eskişehir\'de Polis Ekipleri Halkın Huzur ve Güvenini Sağlamak İçin Denetim Yaptı

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Eskişehir'de polis ekiplerince halkın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 353 şahsa kimlik sorgulaması yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından halkın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirildi. Çok sayıda cadde, park ve bahçede gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheli görülen 353 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. - ESKİŞEHİR