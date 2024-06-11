Eskişehir'de polis ekipleri kurban satış pazarındaki esnafı bilgilendirdi

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Eskişehir'de polis ekipleri kurban satış pazarındaki esnafı ziyaret ederek iletişim yoluyla dolandırıcılık ve hırsızlık konularıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince önleyici polislik faaliyetleri sürdürülüyor. Bu çerçevede, geçtiğimiz gün Muttalip, Gazipaşa ve Fevzi Çakmak mahallelerinde faaliyet gösteren 8 adet kurban satış pazarı ziyaret edildi. Ekiplerce görüşülen 18 esnafa sahte para, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve hırsızlık konularıyla ilgili bilgi verildi. Ayrıca çalışmalar sırasında konuya ilişkin 10 adet de broşür dağıtıldı. - ESKİŞEHİR