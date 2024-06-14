Eskişehir'de Polis Ekipleri Sahte Para ve Hırsızlık Konularında Bilgilendirme Yaptı

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Eskişehir'de polis ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde broşür dağıtarak sahte para ve hırsızlık konularıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince önleyici polislik faaliyetleri sürdürülüyor. Bu çerçevede; kurban satış alanları, pazar yerleri ve alışveriş merkezleri ziyaret edildi. Ekiplerce 768 adet broşür dağıtılarak gerekli bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR