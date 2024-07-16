Eskişehir'de Polis Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi, 14 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Polis Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi, 14 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla ateşli silah ve bıçaklar hakkındaki kanun ve kabahatler kanunu kapsamında çok sayıda silah ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 7 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjörler, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 2 bıçak ve 3 fişek bulundu. 11 olayda gerçekleşen operasyonlarda 14 şüpheliye işlem uygulandı.

16.07.2024 15:14
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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu çok sayıda silah ele geçirildi, 14 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Polis ekiplerince halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla ateşli silah ve bıçaklar hakkındaki Kanun ve Kabahatler Kanunu kapsamında yapılan çalışmalar yapıldı. Çalışmalar neticesinde; 7 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjörler, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 2 bıçak, 3 fişek ele geçirildi. Gerçekleşen 11 olayda, 14 şüpheliye işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Polis Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi, 14 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Polis Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi, 14 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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