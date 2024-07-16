Eskişehir'de Polis Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi, 14 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu çok sayıda silah ele geçirildi, 14 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Polis ekiplerince halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla ateşli silah ve bıçaklar hakkındaki Kanun ve Kabahatler Kanunu kapsamında yapılan çalışmalar yapıldı. Çalışmalar neticesinde; 7 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjörler, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 2 bıçak, 3 fişek ele geçirildi. Gerçekleşen 11 olayda, 14 şüpheliye işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR