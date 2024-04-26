Eskişehir'de Polis Operasyonunda Çok Sayıda Silah ve Bıçak Ele Geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Polis Operasyonunda Çok Sayıda Silah ve Bıçak Ele Geçirildi

Eskişehir\'de Polis Operasyonunda Çok Sayıda Silah ve Bıçak Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ateşli silah ve bıçaklarla ilgili olarak çok sayıda tabanca, şarjör, kesici-delici alet ve fişek ele geçirildi. Toplamda 15 şüpheliye işlem yapıldı.

26.04.2024 14:06
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Eskişehir'de polis ekiplerince ateşli silah ve bıçaklarla ilgili gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda çok sayıda tabanca, şarjör, kesici-delici alet ve fişek ele geçirilirken, toplam 15 şüpheliye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla belirli tarihler arasında Ateşli Silah ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde çalışma yapıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde 9 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjörler, 1 kurusıkı tabanca, 5 kesici-delici alet ve 50 fişek ele geçirildi. Gerçekleşen 12 olayda 15 şüpheliye işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Polis Operasyonunda Çok Sayıda Silah ve Bıçak Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Polis Operasyonunda Çok Sayıda Silah ve Bıçak Ele Geçirildi - Son Dakika
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