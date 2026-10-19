Eskişehir'de pompalı tüfekli kavgada şüpheli tutuklandı, 6 kişi serbest kaldı - Son Dakika
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Eskişehir'de pompalı tüfekli kavgada şüpheli tutuklandı, 6 kişi serbest kaldı

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Eskişehir\'de pompalı tüfekli kavgada şüpheli tutuklandı, 6 kişi serbest kaldı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sabaha karşı iki grup arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada göğsünden vurulan Muratcan Altun (24) hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Eskişehir'de 24 yaşındaki Muratcan Altun'un hayatını kaybettiği pompalı tüfekli kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili 6 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

Odunpazarı ilçesi Üçtop Sokak ile Yunus Emre Caddesi kesişiminde sabaha karşı meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan tartışmada pompalı tüfekle göğsünden vurulan Muratcan Altun (24) ağır yaralamıştı. Altun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan geniş çaplı çalışma sonucu şüpheli A.Ç. (21), olayın gerçekleştiği yere yakın bulunan evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

1 tutuklama, 6 adli kontrol

Mahkeme karşısına çıkarılan şüpheli A.Ç., "Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya karıştıkları iddia edilen A.B.Ö., M.G.Ü., S.A., A.K., H.K.İ. ve S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
OdunpazarıEskişehir3. SayfaOlaylarGüncelSon Dakika

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