Eskişehir'de Ramazan Denetimleri Arttı - Son Dakika
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Eskişehir'de Ramazan Denetimleri Arttı

Eskişehir\'de Ramazan Denetimleri Arttı

Ramazan Bayramı öncesi Eskişehir'de gıda denetimleri sıkılaştırıldı, tüketici sağlığı korunuyor.

28.03.2025 17:08
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde tüketici sağlığını korumak ve halkın güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla denetim ve kontrol faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Söz konusu denetimler kapsamında görevli Gıda Kontrol görevlileri bayramda tüketimi artacak ürünleri dikkate alarak fırınlar, pastaneler, kasaplar, marketler, tatlı imalathaneleri ve restoranlar gibi gıda üretimi ve satışı yapan işletmeleri denetledi. Yapılan resmi kontrollerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları, çalışanların sağlık kontrolleri ve üretim alanlarının temizlik durumu detaylı bir şekilde kontrol edildi. Ayrıca, tüketicilerin yoğun olarak tercih ettiği unlu mamuller, şekerleme, çikolata ve et ürünlerinin üretim ve satış muhafaza şartlarının mevzuata uygunluğu kontrol edilerek herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemler uygulandı.

Gıda arz talebinin arttığı bayram öncesinde tüketicilerin karşılaştıkları sorunları Alo Gıda 174 hattını arayarak bildirmeleri, denetimlerin etkinliği artıracaktır. Ramazan ayında ve bayram öncesinde olduğu gibi tüm yıl boyunca da gıda denetimleri büyük bir hassasiyetle devam edecektir. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Ramazan Denetimleri Arttı - Son Dakika

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