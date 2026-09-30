Eskişehir\'de raylar üzerindeki kaza SSK-BATIKENT tramvay seferlerini aksattı

Eskişehir'de rayların üzerinde gerçekleşen trafik kazası sebebiyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Dün akşam Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Tombakzade Bulvarı üzerinde bir trafik kazası meydana geldi. Rayların üzerinde gerçekleşen kaza sebebiyle SSK-BATIKENT ring hattında bir süreliğine tramvay seferleri yapılamadı. Yolcuların mağduriyet yaşamaması için acil durum otobüsleri devreye alındı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, araçların yoldan çekilmesinin ardından tramvay seferleri normale döndü.