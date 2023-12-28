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Eskişehir'de Rus uyruklu kadını bıçaklayarak öldüren sanığın davası ertelendi - Son Dakika
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Eskişehir'de Rus uyruklu kadını bıçaklayarak öldüren sanığın davası ertelendi

Eskişehir'de Rus uyruklu eşini 14 yerinden bıçaklayarak öldüren Atila S.'nin davası, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi talebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Eskişehir\'de Rus uyruklu kadını bıçaklayarak öldüren sanığın davası ertelendi
28.12.2023 - 11:51,  Güncelleme: 11:54
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Eskişehir'de Rus uyruklu eşini 14 yerinden bıçaklayarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan Atila S.'nin davası, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi talebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde 31 Mart'ta meydana gelen olayda, 50 yaşındaki Atila S. ile 2 yıllık eşi 55 yaşındaki Rus uyruklu Elena Samsanova arasında tartışma çıktı. Kıskançlık sebebiyle çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Atila S., eşi Elena Samsanova'yı 8'i ölümcül olmak üzere 14 bıçak darbesiyle öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atila S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme heyeti, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü celsesinde, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi talebiyle davayı ileri bir tarihe erteledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Rus uyruklu kadını bıçaklayarak öldüren sanığın davası ertelendi - Son Dakika
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