Eskişehir'de Sahte Tapu Dolandırıcılarına Operasyon - Son Dakika
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Eskişehir'de Sahte Tapu Dolandırıcılarına Operasyon

Eskişehir\'de Sahte Tapu Dolandırıcılarına Operasyon
31.07.2025 22:55
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Eskişehir'de sahte kimlikle arsa satışı yapan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Eskişehir'de sahte kimlikle arsa tapusu sattığı, dublör kullanarak banka hesabı açtığı tespit edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avukat İsmail Doğancan Çıra, "3 aylık soruşturmanın ardından gerçek dolandırıcılar yakalanarak tutuklandılar" dedi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kentte sahte kimlikle arsa tapusu sattığı ve dublörle banka hesabı açtığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alınmış ve akabinde adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

"3 aylık soruşturmanın ardından gerçek dolandırıcılar yakalanarak tutuklandılar"

Avukat İsmail Doğancan Çıra konuyla alakalı, "Biz satıcı olarak bilinen dolandırıcıların konuşmasından şüphelenerek tapu müdürlüğü ve bankayı uyardık. Tapu müdürlüğü ve banka yetkilileri herhangi bir problem olmadığını müvekkile beyan etmişlerdir. Bunun üzerine tapuda satış için müvekkil randevu almıştır. Satış işlemi öncesi müvekkil bankaya giderek hesap bilgilerinin tapunun malikine ait olup olmadığını kontrol etmiştir. Müvekkil tapu maliki ile banka hesaplının aynı kişiye ait olduğunu teyit edip tapuya satış işlemi için gitmiştir. Tapu memurlarını uyaran müvekkil satıcının kimliğinin kontrol edilmesini istemiştir. Kontrol neticesinde satıcının kimliğinin çipi okumamıştır, okumamasının üzerine müvekkil ve satıcı tapu müdürlüğünden nüfus müdürlüğüne yönlendirilmiş, nüfus müdürlüğüne giden müvekkil ve satıcı, satıcının gerçek kişi olmadığını, kimliğinin sahte olduğunu tespit etmiştir. Tespitinin ardından müvekkil emniyet yetkililerine haber verdi, haberinin ardından emniyet olaya hızlı bir şekilde müdahale ederek müvekkil tarafından ödenen para bloke konuldu. 3 aylık soruşturmanın ardından gerçek dolandırıcılar yakalanarak tutuklandılar. Bu konuda emniyete teşekkür ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Sahte Tapu Dolandırıcılarına Operasyon - Son Dakika

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