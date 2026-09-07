Eskişehir\'de sanayi sitesi yangınında ekipler alevlerin yayılmasını önlemek için kontrollü

Eskişehir'de Baksan Sanayi Sitesi'ndeki yapı malzemeleri dükkanında çıkan yangına müdahale sürerken, ekipler alevlerin yan dükkanlara sıçramaması için kontrollü söndürme çalışması başlattı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki Baksan Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir yapı malzemeleri işletmesinde başlayan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor. İtfaiye, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'ların katıldığı müdahalede ekipler, içeride bulunan kimyasal ve yanıcı maddelerin oluşturduğu risk nedeniyle yangının çevredeki diğer dükkanlara sıçramaması için adeta seferber oldu. Söndürme faaliyetleri alevlerin yayılmasını önleyecek şekilde kontrollü olarak sürdürülüyor. Yangın haberini alarak olay yerine gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, itfaiye ve emniyet yetkililerinden söndürme çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi aldı. Sahadaki ekiplere kolaylıklar dileyen Ünlüce, yürütülen koordinasyonu yakından takip etti. Öte yandan polis ekipleri çevredeki güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Meraklı kalabalığın tehlikeli alana yaklaşmasına izin verilmezken, müdahale araçlarının bölgeye rahat ulaşabilmesi amacıyla sanayi sitesine çıkan cadde ve sokaklar geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.