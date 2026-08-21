Eskişehir'de Sentetik Ecza Operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de Sentetik Ecza Operasyonu

Eskişehir\'de Sentetik Ecza Operasyonu
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Odunpazarı'nda yapılan operasyonda 53 bin 941 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir apartman dairesine düzenlenen operasyonda 53 bin 941 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Kaçan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Gülersoy Sokak'ta bulunan bir apartmanın 10 numaralı dairesinde kapıda zorlama olduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. İvedilikle adrese intikal eden ekipler, dairede yaptıkları aramada 53 bin 941 adet sentetik ecza ele geçirdi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olay yerinden kaçtığı belirlenen 2 şüpheli şahsın yakalanması amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Gözaltı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Sentetik Ecza Operasyonu - Son Dakika

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