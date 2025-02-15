Eskişehir\'de Sevgililer Günü Ziyareti

3.Sayfa

Eskişehir'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın eşi Birnur Yılmaz'ın öncülüğünde polis ekipleri ile birlikte huzurevi sakinlerine ziyarette bulunuldu.

Paylaşılan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışma yapıldı. Bu çerçevede, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın eşi Birnur Yılmaz'ın öncülüğünde Maide Bolel Huzurevi ziyaret edildi. Ziyaret sırasında Meddah gösterisi ile huzurevi sakinlerinin keyifli zaman geçirmeleri sağlanıp kendilerine hediyeler dağıtıldı. - ESKİŞEHİR