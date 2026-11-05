Eskişehir'de sıkışan trafikte motosiklet sürücüsü 2 ambulans için koridor oluşturdu - Son Dakika
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Eskişehir'de sıkışan trafikte motosiklet sürücüsü 2 ambulans için koridor oluşturdu

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Eskişehir\'de sıkışan trafikte motosiklet sürücüsü 2 ambulans için koridor oluşturdu
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde akşam saatlerinde yoğunlaşan trafikte kalan 2 ambulans için motosiklet sürücüsü, çevresindeki araçları el ve kol işaretleriyle uyararak geçiş koridoru oluşturdu. Ambulanslar sıkışık trafiği geride bırakıp hastaneye doğru yoluna devam etti.

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de sıkışan trafikte siren çalarak ilerleyemeye çalışan 2 ambulansın yolunu, motosiklet sürücüsü araçları uyararak açtı.

Olay, Eskişehir'in en işlek noktalarından biri olan Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde yoğunlaşan trafikte kalan 2 ambulans, artan araç yoğunluğu nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bu kritik anda trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Seyit Can İpek, siren seslerini duyarak hemen çevresini kontrol etti. Ambulansların arkasında kaldığını ve sıkışan trafikte adım atamadığını fark eden İpek, harekete geçti. Motosikletini yolun kenarına çeken İpek, ardından hızla yola çıkarak önünde bekleyen sürücülere el ve kol işaretleriyle uyarıda bulundu. Diğer araç sürücülerinin de duyarlılık gösterip fermuar sistemine benzer bir düzenle kenara çekilmesini sağlayan İpek, ambulansların güvenle geçebileceği bir koridor oluşturdu. Ambulanslar, sıkışık trafiği hızla geride bırakarak hastaneye doğru yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşlar, motosiklet sürücüsünün bu örnek hareketini takdirle karşıladı. Yaşananlar motosikletteki kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
MotosikletEskişehirTepebaşı3. SayfaOtomobilGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de sıkışan trafikte motosiklet sürücüsü 2 ambulans için koridor oluşturdu - Son Dakika
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