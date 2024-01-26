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Eskişehir'de sokak kedisini döven şahsa ev hapsi cezası - Son Dakika
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Eskişehir'de sokak kedisini döven şahsa ev hapsi cezası

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir apartman girişinde duran sokak kedisini süpürge sopasıyla döven A.Ç. isimli şahsa, yapılan şikayetlerin ardından ev hapsi cezası verildi. Şahıs, 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklama talebi reddedilerek ev hapsi kararı verildi.

Eskişehir\'de sokak kedisini döven şahsa ev hapsi cezası
26.01.2024 - 13:17,
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Eskişehir'de bir sokak kedisini süpürge sopasıyla döverek öldüren şahsa ev hapsi cezası verildi.

Odunpazarı ilçesinde bir apartman girişinde duran sokak kedisini süpürge sopasıyla döven A.Ç. isimli şahıs, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Kurtuluş Karakolu'na yapılan şikayetlerin ardından gözaltına alındı. Şahıs hakkında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da şikayet oluşturuldu. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Odunpazarı, Eskişehir, Hayvan Hakları, Ceza, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de sokak kedisini döven şahsa ev hapsi cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de sokak kedisini döven şahsa ev hapsi cezası - Son Dakika
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