Eskişehir'de son hafta gıda ve yem denetimlerinde 184 bin 909 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Eskişehir'de son hafta gıda ve yem denetimlerinde 184 bin 909 TL ceza kesildi

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Eskişehir Valiliği, 17-23 Eylül 2026'da yapılan gıda ve yem denetimlerinde toplam 184 bin 909 TL ceza uygulandığını açıkladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 268 risk esaslı işletme denetlendi, 17 numune alındı ve 2 idari yaptırım uygulandı.

Eskişehir'de son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 184 bin 909 TL ceza yazıldı.

Eskişehir Valiliği, 'Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Haftalık Denetim Raporu'nu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 17-23 Eylül 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 268 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 17 numune alımı, 61 ithalat ile 217 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 2 idari yaptırım uygulanırken, 184 bin 909 TL ceza yazıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de son hafta gıda ve yem denetimlerinde 184 bin 909 TL ceza kesildi - Son Dakika
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