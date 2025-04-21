Eskişehir\'de Şüpheli Atlarken Araca Çarptı

Eskişehir'de polisin şüphelenerek yanına yaklaştığı sırada kendisini alt geçit köprüsü üzerinden yola atan kişi aracın çarpması sonucunda ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Olay sabah saatlerinde Kartal Kavşağının üst kısmında meydana geldi. 1. Ana Jet Üs Komutanlığına yakın olan kavşakta bekleyen Ahmet H. Ş.'nin durumundan şüphelenen sivil polis ekipleri, kimlik sorgusu için şahsın yanına gitti. Kendine yaklaşan ekipleri gören şahıs, panikleyerek kavşağın altından geçen alt geçit köprüsü üzerinden yola atladı. Bu sırada şahıs, çevreyolunun Ankara istikametinde ilerleyen 26 AEB 114 plakalı aracın ön camına düşerek ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrasında yaralı şüpheli hakkında geniş çağlı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan Ahmet H.Ş.'ye çarpan otomobil sürücüsünün bir süre şok yaşadığı görüldü. - ESKİŞEHİR