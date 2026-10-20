Eskişehir'de tartışma kavgaya dönüştü, bıçaklanan 20 yaşındaki genç taburcu edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de tartışma kavgaya dönüştü, bıçaklanan 20 yaşındaki genç taburcu edildi

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Eskişehir\'de tartışma kavgaya dönüştü, bıçaklanan 20 yaşındaki genç taburcu edildi
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Eskişehir'de sabah saat 06.00 sıralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve 20 yaşındaki genç bacağından bıçaklanarak yaralandı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildi.

Eskişehir'de iki taraf arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bacağından bıçaklanarak yaralananan 20 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Eskibağlar Mahallesi Sakman Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde iki taraf arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle birlikte 20 yaşındaki İ.A., bacağından bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İ.A., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu ve aynı gün içerisinde hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Yunus Emre Devlet HastanesiEskişehir3. SayfaGüvenlikHastaneGüncelSon Dakika

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