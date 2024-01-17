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Eskişehir'de taşlı sopalı kavga eden yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de taşlı sopalı kavga eden yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de Erenköy Mahallesi'nde alacak verecek meselesinden çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Olay yerinden kaçan 3 yabancı uyruklu şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Eskişehir\'de taşlı sopalı kavga eden yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı
17.01.2024 - 14:19,  Güncelleme: 14:20
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Eskişehir'de sokak ortasında taşlı sopalı kavga eden ve olay yerinden kaçan yabancı uyruklu 3 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Erenköy Mahallesi'nde yabancı uyruklu şahısların arasında alacak verecek meselesinden çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen şahısların, taşlarla ve sopalarla birbirine saldıran anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Kavga eden taraflardan birinin araca binerek kaçmasıyla olay sona erdi.

Olayın ardından Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma sonucunda, kaçan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de taşlı sopalı kavga eden yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de taşlı sopalı kavga eden yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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