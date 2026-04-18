Eskişehir'de patenli 2 çocuğun tramvayın arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.
Görenleri endişelendiren olay, Kaplanlı Caddesi'nde meydana geldi. Patenli 2 çocuk, Büyükdere Tramvay Durağı'nda bir tramvayın arkasına tutundu. Göztepe Tramvay Durağı'na kadar tehlikeli bir yolculuk yapan çocuklar, yürekleri ağza getirdi. Çocukların canlarını tehlikeye attığı o anlar, bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3. Sayfa › Eskişehir'de Tehlikeli Patenli Yolculuk - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?