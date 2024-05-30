Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimle, trafiğe kapalı alanlara girdiği belirlenen 71 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince araç trafiğine kapalı alanlarda kullanılan motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda, trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullandığı tespit edilen 71 sürücüye para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Trafiğe Kapalı Alanlara Giren 71 Motosiklet Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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