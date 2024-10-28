Eskişehir'de Trafik Denetimi: 8.511 Ceza Kesildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Denetimi: 8.511 Ceza Kesildi

Eskişehir\'de Trafik Denetimi: 8.511 Ceza Kesildi

Eskişehir'de son haftada 28.897 araç denetlendi, 8.511 trafik cezası yazıldı.

28.10.2024 11:09
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin son 1 haftada yaptığı trafik denetimlerinde 28 bin 897 araç kontrol edilirken, 8 bin 511 adet trafik cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimi yapıldı. Kent genelinde 21-28 Ekim 2024 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda; 4 bin 694 yük taşımacılığı, 914 yolcu taşımacılığı, 4 bin 512 alkol denetimi, 813 adet motosiklet, 8 bin 186 emniyet kemeri ve 9 bin 776 adet diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Toplam 28 bin 897 araç/sürücü denetlendiği çalışmalarda; 349 araç trafikten men edilirken, 113 sürücü belgesine el konuldu ve 8 bin 511 adet de ceza yazıldı. Ekiplerce ayrıca, 54 yaralanmalı ve 67 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Politika, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Trafik Denetimi: 8.511 Ceza Kesildi - Son Dakika

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