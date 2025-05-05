Eskişehir'de Trafik Denetimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Denetimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Eskişehir\'de Trafik Denetimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Son bir haftada Eskişehir'de 31 bin 627 araç denetlendi, 9 bin 955 trafik cezası kesildi.

05.05.2025 10:11
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada 31 bin 627 araç denetlenirken, 9 bin 955 adet trafik cezası yazıldığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin trafik denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 28 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan denetimlerde, 4 bin 5 yük taşımacılığı, 885 yük taşımacılığı, 3 bin 380 alkol denetimi, 2 bin 135 motosiklet, 8 bin 714 emniyet kemeri ve 12 bin 508 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda 31 bin 627 araç kontrol edilirken, 9 bin 955 adet trafik cezası yazılıp, 313 araç trafikten men edildi ve 86 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, ekiplerce 47 yaralanmalı ve 66 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahalede bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Trafik Denetimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika

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