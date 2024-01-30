Eskişehir\'de Trafik Denetimlerinde 1 Milyon 338 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, bin 782 araca 1 milyon 338 bin TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 ile 30 Ocak tarihleri arasında abart egzoz takılmış ve hatalı park edilmiş araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, abart egzoz takılı olduğu tespit edilen 5 araç sürücüsüne 32 bin 195 TL, duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklayan 194 araca 133 bin 860 TL, taşıt yolu üzerine park eden bin 583 araca 1 milyon 172 bin 310 TL para cezası kesildi.

Denetimlerde, 782 araca toplamda 1 milyon 338 bin 365 TL ceza kesildi. - ESKİŞEHİR