Eskişehir\'de Trafik Denetimlerinde 11 Bin Ceza

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 31 bin 985 araç ve sürücü kontrol edilirken, toplam 11 bin 73 adet trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimi yapıldı. Kent genelinde 03-10 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 3 bin 843 yük taşımacılığı, 226 yolcu taşımacılığı, 3 bin 775 alkol denetimi, 31 bin 985 araç/sürücü, 2 bin 10 adet motosiklet, 7 bin 626 emniyet kemeri ve 13 bin 605 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda toplam 11 bin 73 adet trafik cezası yazılırken, 339 araç trafikten men edildi ve 90 sürücü belgesine el konuldu. Denetimler sırasında ekiplerce 58 yaralanmalı ve 56 maddi hasarlı trafık kazasına da müdahale edildi. - ESKİŞEHİR