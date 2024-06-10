Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 14 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 22 bin 860 sürücünün kontrol edildiği trafik denetimlerinde toplam 14 milyon 703 bin 766 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içinde (8-10 Haziran) kent genelinde yoğun trafik denetimi yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 309 yük taşımacılığı, 758 yolcu taşımacılığı, 2 bin 487 alkol, 22 bin 860 araç ve sürücü, 660 motosiklet ile 5 bin 32 emniyet kemeri kontrolü yapıldı. Çalışmalarda ekiplerce 321 araç trafikten men edilirken, 6 bin 670 adet trafik cezası kesildi. Ayrıca 1 ölümlü, 71 yaralanmalı ve 63 maddi hasarlı trafik kazasıyla ilgili de inceleme başlatılan çalışmalarda toplam 14 milyon 703 bin 766 TL trafik cezası kesilirken, 156 sürücünün belgesine el konduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR