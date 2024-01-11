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Eskişehir'de Aralık Ayında 92 Bin Araç Kontrol Edildi, 53 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Aralık Ayında 92 Bin Araç Kontrol Edildi, 53 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de aralık ayı içinde jandarma ve polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde 92 bin araç kontrol edilirken, toplamda 53 milyon TL para cezası yazıldı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 62 bin 471 araç kontrol edildi ve 45 bin 631 araca toplamda 50 milyon 541 bin 305 TL para cezası uygulandı. Jandarma ekiplerinin denetimlerinde ise 30 bin 161 araç kontrol edildi ve bin 555 sürücüye toplamda 2 milyon 581 bin 942 TL para cezası uygulandı.

Eskişehir\'de Aralık Ayında 92 Bin Araç Kontrol Edildi, 53 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı
11.01.2024 - 16:43,  Güncelleme: 16:45
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Eskişehir'de aralık ayı içinde jandarma ve polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde 92 bin araç kontrol edilirken, toplamda 53 milyon TL para cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aralık ayında kent genelinde geniş çaplı trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 62 bin 471 araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı belirlenen 45 bin 631 araca toplamda 50 milyon 541 bin 305 TL para cezası uygulanırken, 540 araç trafikten men edildi. Ayrıca aralık ayında polis ekiplerince 6 adet yaralanmalı, 39 adet maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildiği öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise 30 bin 161 araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı belirlenen bin 555 sürücüye toplamda 2 milyon 581 bin 942 TL para cezası uygulandı. Denetimlerde 253 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 28 sürücünün ehliyetine el konuldu. Ayrıca jandarma ekipleri tarafından sorumluluk bölgelerinde 336 vatandaşa trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ve güvenli sürüş hakkında bilgilendirme yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Aralık Ayında 92 Bin Araç Kontrol Edildi, 53 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Aralık Ayında 92 Bin Araç Kontrol Edildi, 53 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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