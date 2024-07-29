Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 7 Bin 609 Trafik Cezası Yazıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 7 Bin 609 Trafik Cezası Yazıldı

Eskişehir\'de Trafik Denetimlerinde 7 Bin 609 Trafik Cezası Yazıldı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 22 bin 353 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucunda trafik kurallarına uymayan 7 bin 609 araca ve sürücüsüne trafik cezası kesildi. Ayrıca 212 araç trafikten men edilirken, 86 araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu. Denetimlerde ayrıca 74 yaralanmalı ve 68 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi.

29.07.2024 11:07
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde 22 bin 353 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 7 bin 609 adet trafik cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 22 Temmuz ile 29 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 22 bin 353 araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı belirlenen 7 bin 609 araca ve sürücüsüne trafik cezası kesildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 212 araç trafikten men edilirken, 86 araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu.

Ayrıca ekipler tarafından belirli tarihler arasında 74 adet yaralanmalı, 68 adet maddi hasarlı trafik kazasında işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 7 Bin 609 Trafik Cezası Yazıldı - Son Dakika

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